Кемерово, 19 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 19 марта, медицинскую помощь получают 9008 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 290 новых случаев заражения коронавирусом, скончались четыре пациента, выздоровели 457 человек.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 154 530 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 143 308 человек, скончались 2214 пациентов.