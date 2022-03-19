Абакан, 19 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки подтверждено пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались три женщины в возрасте 62, 66 и 86 лет, а также двое мужчин 60 и 80 лет. Таким образом, всего с начала года в республике умерли 317 человек, а общее число жертв COVID-19 с начала года, по данным федерального оперштаба, достигло 2316.

По состоянию на 19 марта, в ковидных стационарах Хакасии лечатся 250 пациентов, 13 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 470 носителей проходят лечение в амбулаторном режиме на дому.