Кемерово, 19 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Кемеровской области отменили режим домашнего карантина для граждан в возрасте 60 лет и старше. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

(сс) EneasMx Карантин

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Кроме того, отменили и дезинфекцию общего имущества в многоквартирных жилых домах не реже одного раза в день.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе отменены рекомендации перевести не менее 30% сотрудников на дистанционную работу.