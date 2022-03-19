Кемерово, 19 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области в действующие меры по противодействию коронавирусу внесли изменения. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Цитата социальной сети «Удалёнка»

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Уточняется, что отменены рекомендации работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе отменили обязательная термометрия при входе в организации.