Работодателям Кузбасса разрешили вернуть 30% сотрудников с удалёнки
Кемерово, 19 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области в действующие меры по противодействию коронавирусу внесли изменения. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».
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«Удалёнка»
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Уточняется, что отменены рекомендации работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе отменили обязательная термометрия при входе в организации.