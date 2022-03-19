Красносулинский район, Ростовская область, 19 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Ростовской области Красносулинская городская прокуратура обязала власти отремонтировать мост. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Http://vologda-portal.ru Мост

В рамках проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения установлено, что мост на хуторе Прохорова Пролетарского сельского поселения находится в плохом состоянии. В частности, на переправе образовалось много ям, отсутствуют дорожные знаки и освещение.

Через суд прокуратура обязала орган местного самоуправления устранить выявленные нарушения. Исполнение решения взято на контроль надзорным ведомством.