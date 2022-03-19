Челябинск, 19 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 исцелились ещё 1866 человек. Об этом 19 марта сообщает оперштаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе вылечились уже 290 407 пациентов. А выявлен коронавирус был у 311 668 человек.

Больных COVID-19 насчитывается 12 659 человек. Скончались от этой болезни ещё 16 граждан.