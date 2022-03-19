Чита, 19 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 18 марта, всего в регионе привиты первым компонентом 683 101 человек, из них завершили вакцинацию — 631 386.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Вакцинация

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Повторно вакцинировались 191 168 забайкальцев. Также первый компонент вакцины получили 808 детей, из них завершили вакцинацию — 642.

На территории края с 1 марта снята часть ограничений в связи со снижением заболеваемости COVID-19. Но обязательными и основополагающими правилами остаются: масочный режим при посещении мест массового скопления людей, дезинфекционные мероприятия на всех объектах массового пребывания людей и вакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, в 10 районах Забайкальского края сохраняются низкие темпы вакцинации.

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