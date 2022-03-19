Ростов-на-Дону, , 09:52 — REGNUM Ирина Теларова покинет должность директора департамента потребительского рынка Ростовской области. В соответствии с указом донского губернатора это произойдёт 25 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Ростовской области.

Отставка Farabi Mahmud

В августе 2021 года Теларова ушла в декретный отпуск. Исполняющей обязанности главы департамента была назначена Наталья Багрянова. Она же продолжит временно руководить ведомством.

ИА REGNUM сообщало, что Ирина Теларова занялась вопросами потребительского рынка в Ростовской области в марте 2015 года. До неё департаментом руководил Андрей Иванов.

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