Москва, 19 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Название разрабатываемой российской социальной сети «Россграм» может быть изменено в соответствии с пожеланиями пользователей. Об этом рассказал сооснователь «Россграм» Александр Зобов в интервью RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Социальные сети

Зобов объяснил, что название «Россграм» для российской социальной сети, призванной заменить американскую Instagram, помогло в продвижении новой платформы. Он добавил, что после запуска название может быть изменено.

«Есть вероятность, что название будет меняться, пользователи будут подключены к народному голосованию», — заявил разработчик.

Он отметил, что закрытие доступа к Instagram в России сделало проект «Россграм» особенно актуальным. При этом Зобов подчеркнул, что разработка новой социальной сети началась ещё несколько месяцев назад.

Работа социальной сети Instagram (принадлежит американской компании Meta) заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры с 14 марта. Причиной блокировки стало изменение политики компании Meta, разрешившей на своих площадках публиковать призывы к насилию в отношении граждан России.