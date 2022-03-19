Улан-Удэ, 19 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 1124 пациента. Всего к настоящему времени коронавирус в республике победили 108 827 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 664. За сутки выявлено 245 новых носителей.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2938 (+0) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет — 0 чел.)», — добавили в оперштабе.