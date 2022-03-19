Ханты-Мансийск, 19 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Югра успешно адаптируется к новым экономическим условиям. Нефтегазовые компании региона уверенно себя чувствуют, так как потребность в дополнительных объемах нефти и газа растёт, заявила в ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийский округ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко в Югре

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Председатель Совета Федерации встретилась в Югре с руководителями «ЛУКОЙЛа» и «Сургутнефтегаза», а также полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором региона Натальей Комаровой.

«Нефтяные и газовые компании — это суперсовременные, высокотехнологичные предприятия, построившие новые, современные цепочки, включая подготовку и переподготовку кадров. Они внедряют новейшие технологии. В ходе встреч с руководством компаний «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» я поняла, что они твердо стоят на ногах и не намерены сокращать темпы развития», — цитирует Валентину Матвиенко департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Председатель Совфеда отметила, что нефтегазовые предприятия делают очень многое для людей в самых разных сферах, включая здравоохранение, культуру, спорт.

«Все планы по развитию социальной инфраструктуры, намеченные до 2025 года, реализуются, компании вносят огромный вклад в социальное, экономическое развитие страны», — подытожила Матвиенко.