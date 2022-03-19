ВСУ обстреляли два населенных пункта в ЛНР
Киев, 19 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. По состоянию на 07:00 19 марта ВСУ обстреляли два населенных пункта в ЛНР. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
ЛНР
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"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по двум населенным пунктам», — отмечается в сообщении.
В результате обстрела со стороны украинских карателей по населенному пункту Ирмино в ЛНР погибли не менее трех мирных жителей.
«В результате артиллерийского обстрела н. п. Ирмино три мирных жителя погибли и два ранены», — отметили в представительстве.