Тегеран, , 07:10 — REGNUM 18 марта генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании объявил, что первая технологическая линия 14-й очереди нефтеперерабатывающего завода в Южном Парсе возобновила отправку очищенного газа в национальную газотранспортную линию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Месторождение «Северное» (Южный Парс) Pronedra.ru

Мохсен Ходжастемер заявил, что благодаря усилиям местных специалистов, а также в результате интенсивного строительства, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию технологической линии началась доставка очищенного газа в национальную газотранспортную линию.

Ссылаясь на поступление кислого газа с морских платформ 14-й фазы Южного Парса на нефтеперерабатывающие заводы, он отметил, что часть перерабатывающих мощностей 14-й фазы нефтеперерабатывающего завода вступила в строй с ежедневной производительностью 500 миллионов кубических футов, что эквивалентно 14,2 миллионам кубических метров газа.

14-я фаза нефтеперерабатывающего завода в Южном Парсе — последний комплекс на месторождении, строительство и ввод в эксплуатацию которого ведется Нефтегазовой компанией Pars от имени Национальной иранской нефтяной компании.

Одновременно с завершением строительства этого нефтеперерабатывающего завода в следующем году будет полностью завершена разработка проекта развития берегового сектора Южного Парса.