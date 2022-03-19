Зугдиди, Грузия, 19 марта, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В западногрузинском городе Зугдиди ночью 17 марта было совершено нападение на журналистов оппозиционного телеканала «Мтавари архи».

Драка

Нападение произошло около офиса общественной организации Alt-Info, имеющей среди грузинских оппозиционеров имидж «пророссийской». Съёмочная группа телеканала приехала освещать процесс очистки коммунальными службами стен офиса от нарисованных украинских флагов и нанесённых проукраинских лозунгов. В этот момент около 15 человек напали на корреспондентку Эмму Гогохия и оператора Звиада Аблотию. Им были нанесены словесные и физические оскорбления, а их аппаратура была повреждена.

В настоящее время полицией задержаны четыре человека из числа нападавших. Однако журналисты опасаются, что нападавшие будут отпущены, так как в оппозиционных кругах считают, что они финансируются и подстрекаются из «путинской России», а грузинские власти послушно исполняют «волю Кремля».

Напомним, что нападения на грузинских журналистов происходят практически регулярно.