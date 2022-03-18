Токио, 19 марта, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали сейсмологи у берегов Японии, сообщает пресс-служба японского метеорологического агентства.

Zeml.info Землетрясение

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился у берегов префектуры Ивате на северо-западе Японии. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 20 километров. В ряде населенных пунктов префектуры жители ощутили подземные толчки интенсивностью до пяти баллов. Сведений о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта землетрясение магнитудой 4,8 произошло в штате Герреро на юге Мексики. Его очаг находился в шести километрах от Акапулько на глубине 22 километра. Сведений о пострадавших не поступало.