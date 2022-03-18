Бильбао, Испания, 19 марта, 2022, 01:56 — ИА Регнум. 18 марта в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» «Атлетик» в матче 29-го тура сыграл вничью с «Хетафе». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1 несмотря на то, что два игрока гостей получили красные карточки.

Athletic-club.eus «Атлетик» (Бильбао)

Забитыми мячами отметились Эне Унал (3' Джене Даконам) и Юри Берчиче (29' Иньяки Уильямс). Красные карточки на 65-й и 90-й минутах соответственно получили Хорхе Куэнка и Якуб Янкто. На матче работала бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем.

Составы команд:

«Атлетик»: Симон, Альварес, Виван, Берчиче, де Маркос (Печарроман, 89'), Весга, Беренгер, Муньяин (Серрано, 89'), Венседор (Уильямс, 72'), Сансет (Гарсия, 78'), Уильямс (Вильялибре, 78').

«Хетафе»: Сория, Даконам, Куэнка, Митрович, Вильяр, Аленья (Иглесиас, 87'), Оливейра, Суарес, Родригес (Йокушлу, 78'), Унал (Мата, 87'), Рамирес (Майораль, 74').

«Атлетик», набрав 41 очко, временно укрепился на восьмой позиции в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» с 29-ю очками остался на пятнадцатой позиции.