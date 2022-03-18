Вулвергемптон, Великобритания, 19 марта, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Сегодня, 18 марта, в Вулвергемптоне на стадионе «Молинью» футбольный клуб «Вулверхэмптон» в матче тридцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от «Лидс Юнайтед» со счетом 2:3.

Tirado.fj Рауль Хименес

Забитыми мячами в составе «волков» отметились Хони Кастро (26' Франсишку Тринкан) и Франсишку Тринкан (45+11' Даниэл Каштелу). Голы гостей забили Джек Харрисон (63'), Родриго (66' Сэм Гринвуд) и Люк Эйлинг (90+1'). Единственную красную карточку на 53-й минуте получил центрфорвард «Вулверхэмптона» и сборной Мексики Рауль Хименес.

«Лидс Юнайтед», одержав седьмую победу и набрав 29 очков, укрепился на шестнадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» с 46-ю очками остался на восьмом месте.