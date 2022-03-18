Генуя, Италия, 18 марта, 2022, 23:11 — ИА Регнум. 18 марта в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» в матче 30-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Эмблема футбольного клуба «Дженоа»

Бригада арбитров: Маурицио Мариани | Даниэль Биндони | Сальваторе Лонго | Паоло Маццолени.

Стартовые составы команд:

«Дженоа»: Сальваторе Сиригу, Хоан Васкес, Мортен Френдруп, Никола Максимович, Лео Эстигор, Надим Амири, Филиппо Мелегони, Стефано Стураро, Милан Бадель, Маноло Портанова, Маттиа Дестро.

«Торино»: Этрит Бериша, Глейсон Бремер, Армандо Иццо, Рикардо Родригес, Томмазо Побега, Саша Лукич, Марко Пьяца, Уилфрид Синго, Мергим Войвода, Роландо Мандрагора, Андреа Белотти.

«Торино», одержав девять побед в сезоне и набрав 35 очков, занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с девятнадцатью очками идет на предпоследней позиции.