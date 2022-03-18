Рим, 18 марта, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Туроператоры Италии ожидают еще одного крайне сложного сезона, передает Agenzia Italia в пятницу, 18 марта.

Италия

Вслед за двумя «коронавирусными» годами, когда общий объем недополученных доходов составил 20 млрд евро, следует год украинского кризиса, когда потери могут вырасти еще на 6 млрд евро.

Характерная деталь — данные из США, согласно которым 47% граждан страны, ранее собиравшихся отдыхать в Европе, пока «взяли паузу» из-за нестабильности ситуации.

Если Италия останется еще и без американских туристов, для туристического рынка страны это будет «настоящей драмой», заявил профильный министр Массимо Гаравалья.