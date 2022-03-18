Тетово, Северная Македония, , 22:45 — REGNUM В службе внутренних дел македонского города Тетово 18 марта сообщили об аресте мужчины, который поджог игорное заведение с помощью коктейля Молотова.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, поджигатель имел сообщника. Двое полицейских были ранены.

Инцидент произошел около 5:00 (время местное) около заведения, где принимались ставки на спорт.

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