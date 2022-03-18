Тетово, Северная Македония, 18 марта, 2022, 22:45 — ИА Регнум. В службе внутренних дел македонского города Тетово 18 марта сообщили об аресте мужчины, который поджог игорное заведение с помощью коктейля Молотова.

Europafm.ro «Коктейль Молотова»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, поджигатель имел сообщника. Двое полицейских были ранены.

Инцидент произошел около 5:00 (время местное) около заведения, где принимались ставки на спорт.