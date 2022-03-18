Чебоксары, 18 марта, 2022, 21:53 — ИА Регнум. В столице Чувашии на Красной площади прошёл митинг-концерт, посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В нём приняли участие более 5 тыс. жителей и гостей города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

Cap.ru Митинг-концерт в Чебоксарах в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией

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Мероприятие на главной площади Чувашии стало ключевым в рамках празднования «Крымской весны» в республике. Оно состоялось в форме митинга-концерта на Красной площади, собрав более 5 тыс. участников. Со сцены выступили чиновники, депутаты и другие официальные лица.

Глава Чувашии Олег Николаев в своём выступлении особое внимание уделил ситуации на Донбассе и Украине, отметив отважность солдат Вооружённых сил России, которые с честью и достоинством выполняют свой воинский долг, придерживаясь традиций русского воинства. Он также напомнил, что «в моменты, когда сложно соседу, брату, другу», все народы в России «всегда приходили на помощь», заверив, что в республике «готовы протянуть руку помощи Донбассу», в том числе после установления мира. В частности, будет рассмотрена возможность установить побратимские отношения между городами двух республик:

Cap.ru В центре — глава Чувашии Олег Николаев и сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин

Cap.ru Митинг-концерт в Чебоксарах в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией

«Мы готовились подписать побратимские отношения с городом Донбасса, и готовы это зафиксировать уже в новом статусе в ближайшее время, как только это позволит ситуация».

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин назвал воссоединение Крыма и Севастополя с Россией событием «огромной исторической важности для всех граждан страны».

Cap.ru Глава администрации Чебоксар Денис Спирин

«Каждый год 18 марта вся страна отмечает «Крымскую весну» — день возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. В этом году мы не только празднуем «Крымскую весну», но и выражаем свою поддержку жителям Донбасса, ставшим свободными и независимыми. И сегодня мы говорим, что мы #ZaМир #ZаРоссию #ZаПрезидента», — написал в телеграм-канале Денис Спирин.

В рамках праздника состоялся концерт, а волонтёры вынесли большой Государственный флаг России и запустили воздушные шары из сетки в цвете триколора.

Cap.ru Митинг-концерт в Чебоксарах в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией

Cap.ru В честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией в Чебоксарах запустили шары

Отметим, что буква Z на российской военной технике, находящейся на спецоперации на Украине, означает «За победу».

Cap.ru Митинг-концерт в Чебоксарах в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, что также 18 марта из Чебоксар в Донбасс отправлена вторая партия гуманитарной помощи общим весом 100 тонн. Ушли пять фур с мукой, крупами, макаронными изделиями, мёдом и другими продуктами, которые произведены местными аграриями. Отправка гуманитарного груза дополнила мероприятия в рамках «Крымской весны».