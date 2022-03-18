Челябинск, 18 марта, 2022, 21:14 — ИА Регнум. В Челябинской области сократилось количество пунктов ПЦР-тестирования на коронавирус. Об этом сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На такую меру власти пошли в связи со снижением числа обращений пациентов. Количество пунктов уменьшится с 21 марта.

При этом в медучреждениях продолжат брать тесты в плановом режиме. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области уменьшается число больных COVID-19.