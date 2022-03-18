Челябинск, 18 марта, 2022, 21:05 — ИА Регнум. В Челябинске 18 марта отметили восьмилетие со дня возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В парке имени Ю.А. Гагарина состоялся тематический концертт, сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский триколор

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

На мероприятии собрались порядка 7 тыс. человек. К пришедшим обратились представители общественности, ветераны. Также выступили творческие коллективы Южного Урала.

Как сообщало ИА REGNUM, воссоединение с Россией состоялось для Крыма и Севастополя 18 марта 2014 года. Этому предшествовал референдум, подавляющее большинство участников которого поддержали вхождение в состав России.