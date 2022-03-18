Москва, 18 марта, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Один БПЛА и 54 наземных объекта ВС Украины за день были поражены беспилотниками, вертолётами и боевыми самолётами ВС РФ, сообщил 18 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Целями для воздушных ударов стали установки РСЗО, командные пункты, склады боеприпасов и скопления военной техники.

«В течение дня российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе один украинский беспилотный летательный аппарат.

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники», — рассказал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил представитель российского военного ведомства.