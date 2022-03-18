Чебоксары, 18 марта, 2022, 19:50 — ИА Регнум. 18 марта из Чувашии в Донбасс отправлена вторая партия гуманитарной помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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Из Чебоксар ушли пять фур с мукой, крупами, макаронными изделиями, мёдом и другими продуктами, которые произведены местными аграриями. Колонна состоит из пяти фур, которые везут продукты и товары первой необходимости общим весом почти 100 тонн.

Власти отмечают, что в Чувашии к сбору гуманитарного груза, помимо бизнес-сообщества и некоммерческих организаций, подключились «тысячи людей», которые передали продукты питания, обувь, предметы первой необходимости, игрушки, канцелярские товары.

«Мы говорим слова поддержки жителям Донбасса, вносим свой вклад в поддержку специальной операции, которая реализуется сегодня на территории Донбасса и Украины. За мир, Россию и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — отметил он.

Отправка гуманитарного груза дополнила мероприятия в рамках «Крымской весны» в Чебоксарах, в том числе прошёл акции «Россия. Крым. Донбасс. Своих не бросаем» в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Кроме того, в помощь Донбассу в республике собрано более 7,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР ушла из Чувашии 1 марта. Тогда было передано 20 тонн продуктов и товаров первой необходимости.