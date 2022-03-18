Казань, 18 марта, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В столице Татарии 18 марта прошла акция «Крымская весна». Мероприятие в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией организовали в городском парке Победы.

Kzn.ru В Казани появилось новое граффити на патриотическую тему

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Заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева поздравила всех со знаковым событием и выразила поддержку противостоящим фашизму воинам.

«Россия — единая! Россия — сильная! Мы поддерживаем наших воинов, которые отстаивают самые гуманные идеалы, которые противостоят фашизму, о котором, казалось бы, весь мир уже забыл. Сегодня, вопреки информационной войне и санкциям, Россия — сильная держава. И мы все вместе единением доказываем это», — цитирует «Татар-информ» спикера.

Мероприятие в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, прошло под девизом «Россия. Крым. Донбасс».

Со сцены выступали творческие коллективы, а в центре парка работала полевая кухня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани появилось новое граффити на патриотическую тему на фасаде теплового пункта, расположенного во дворе дома №14 по улице Бондаренко. На фоне флага России изображен Казанский Кремль, рисунок дополняет надпись «Zа Россию!», работа еще не окончена.

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