Йошкар-Ола, 18 марта, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Концерт-митинг и патриотический концерт, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией, состоялись в столице Марий Эл. Сегодня, 18 марта, йошкаролинцы собрались в концертном зале дворца культуры им. ХХХ-летия Победы, чтобы отметить праздничную годовщину, а также поддержать российских солдат, выполняющих спецоперацию на Донбассе, и выразить поддержку президенту Владимиру Путину в проводимой им политике по демилитаризации и денацификации Украины.

Флаг России

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Главный лозунг мероприятия — «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!», отмечает пресс-служба мэрии Йошкар-Олы.

А в ДК им. Ленина состоялся концерт-митинг, посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта в городах России в честь восьмой годовщины «Крымской весны» и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, а также в поддержку российских военных и спецоперации на Донбассе проходят митинги, концерты и другие праздничные мероприятия.