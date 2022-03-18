Техас, США, 18 марта, 2022, 19:12 — ИА Регнум. На западе американского штата Техас объявлена эвакуация из-за новой волны природных пожаров, сообщает 18 марта Fox News.

skeeze Тушение пожара

Лесная служба Техаса предупредила об угрозе пожаров в Гейнсвилле, Форт-Уэрте, Уичита-Фолс, Абилине, Мидленде, Сан-Анджело, Остине, Сан-Антонио и Дель-Рио.

Сообщается, что распространению пожаров по сухой местности способствует высокая скорость ветра.

С 17 марта пожары распространились уже на тысячи акров по всему Западному Техасу и сожгли около 62,5 квадратных миль территории.