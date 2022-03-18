Москва, 18 марта, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал трансфер 30-летнего бразильского центрального защитника Пабло Насименто во «Фламенго» за 2,8 миллиона евро.

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«Надеюсь, благодаря такому открытому диалогу с легионерами нам удалось избежать существенных изменений в составе: из игроков команду покинул только Пабло, при этом мы продали его дороже, чем купили. В текущих условиях это удачная сделка», — цитирует Леонченко издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Пабло Насименто принял участие в семнадцати матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и отличился пятью результативными передачами.