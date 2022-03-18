Тюмень, 18 марта, 2022, 18:42 — ИА Регнум. В Тюмени тысячи людей встретились на митинге-концерте «Крымская весна», который прошёл на Цветном бульваре, и хором спели гимн России. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Праздник в честь воссоединения России и Крыма в Тюмени

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Информационный центр правительства Тюменской области Глава Тюменской области Александр Моор

На митинге-концерте, посвящённом восьмой годовщине воссоединения Крыма и России, в поддержку решения главы государства Владимира Путина о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины выступили председатель Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области Евгений Воробьёв, председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарёв, председатель областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валентин Глушко и народный учитель России Ольга Ройтблат.

Информационный центр правительства Тюменской области Автомобилисты Тюмени поддержали российские войска автопробегом

Информационный центр правительства Тюменской области Праздничная фотосессия

Информационный центр правительства Тюменской области Праздничная фотосессия

«Сегодня Россия ведет борьбу с настоящими военными преступниками, которые восемь лет терроризировали Донбасс, убивали мирных людей, женщин, детей, стариков. Поэтому наш президент Владимир Путин дал своевременный и очень важный приказ о проведении специальной военной операции на Украине. Наш народ, как никакой другой народ на планете, знает, что произойдет, если нацизм снова расправит плечи. Поэтому эта операция — справедливая. Только мы можем остановить новую волну нацизма», — подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Информационный центр правительства Тюменской области На Цветном бульваре в Тюмени празднуют воссоединение России и Крыма

Информационный центр правительства Тюменской области Тюменки пришли на праздник в народных нарядах

На митинге выступающие отмечали, что никакие санкции и ограничения не помешают жителям России жить мирно и счастливо.

Информационный центр правительства Тюменской области Какой праздник без народной песни?

«Наш народ — трудолюбивый народ. И нет такой задачи, которую не смогли бы решить творческие гении нашего народа. Мы смогли покорить космос, и я уверен, что сможем произвести на наших предприятиях всё, что нам нужно и в чем нам сегодня отказывают! Мы ведём сегодня борьбу за то, чтобы быть собой. Мы великий народ, который бережно хранит свою историю, культуру и традиции», — заявил Александр Моор.

Во время концерта на Цветном бульваре прошел флешмоб — молодые тюменцы развернули огромные флаги России и Тюменской области, а также выстроились буквой Z, которая стала символом спецоперации Вооруженных сил России на Украине.

В Тюменской области сегодня живут, работают и воспитывают своих детей люди более чем 150 национальностей. Поэтому тюменцы — за мир без нацизма.