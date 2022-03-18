Тысячи тюменцев спели гимн России в честь воссоединения с Крымом
Тюмень, 18 марта, 2022, 18:42 — ИА Регнум. В Тюмени тысячи людей встретились на митинге-концерте «Крымская весна», который прошёл на Цветном бульваре, и хором спели гимн России. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
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На митинге-концерте, посвящённом восьмой годовщине воссоединения Крыма и России, в поддержку решения главы государства Владимира Путина о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины выступили председатель Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области Евгений Воробьёв, председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарёв, председатель областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валентин Глушко и народный учитель России Ольга Ройтблат.
«Сегодня Россия ведет борьбу с настоящими военными преступниками, которые восемь лет терроризировали Донбасс, убивали мирных людей, женщин, детей, стариков. Поэтому наш президент Владимир Путин дал своевременный и очень важный приказ о проведении специальной военной операции на Украине. Наш народ, как никакой другой народ на планете, знает, что произойдет, если нацизм снова расправит плечи. Поэтому эта операция — справедливая. Только мы можем остановить новую волну нацизма», — подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.
На митинге выступающие отмечали, что никакие санкции и ограничения не помешают жителям России жить мирно и счастливо.
«Наш народ — трудолюбивый народ. И нет такой задачи, которую не смогли бы решить творческие гении нашего народа. Мы смогли покорить космос, и я уверен, что сможем произвести на наших предприятиях всё, что нам нужно и в чем нам сегодня отказывают! Мы ведём сегодня борьбу за то, чтобы быть собой. Мы великий народ, который бережно хранит свою историю, культуру и традиции», — заявил Александр Моор.
Во время концерта на Цветном бульваре прошел флешмоб — молодые тюменцы развернули огромные флаги России и Тюменской области, а также выстроились буквой Z, которая стала символом спецоперации Вооруженных сил России на Украине.
В Тюменской области сегодня живут, работают и воспитывают своих детей люди более чем 150 национальностей. Поэтому тюменцы — за мир без нацизма.