Путин назвал верхом цинизма отстранение спортсменов от Параолимпиады-2022
Москва, 18 марта, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Отстранение российских и белорусских спортсменов от Параолимпиады в Пекине — это небывалый цинизм, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин в своём обращении к участникам зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».
Поздравив паралимпийцев с началом игр, президент отметил, что западная политика влияния на спорт извращает идею честных состязаний, происходят события, несовместимые со спортом, с его духом и характером.
Заявив, что отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады-2022 стало «верхом цинизма», Путин сказал:
Глава государства подчеркнул, что для России «верность идеалам спорта и олимпизма всегда была и остаётся незыблемой», поэтому страна «не будет мириться с лишением атлетов и их наставников главного праздника», к которому спортсмены долго готовились.
В России было решено организовать свои соревнования, «открытые, для паралимпийцев из разных стран мира, для признанных лидеров и дебютантов, для всех, кому по-настоящему дорог спорт и его ценности».
Президент пожелал участником соревнований успехов и ярких побед.