Москва, 18 марта, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Отстранение российских и белорусских спортсменов от Параолимпиады в Пекине — это небывалый цинизм, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин в своём обращении к участникам зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Путин Владимир Владимирович

Поздравив паралимпийцев с началом игр, президент отметил, что западная политика влияния на спорт извращает идею честных состязаний, происходят события, несовместимые со спортом, с его духом и характером.

Владимир Путин «Мы не раз становились свидетелями сомнительного, предвзятого судейства и клеветы, враждебных выходок и откровенных провокаций, видели, как методично переиначивались, коверкались идеи самого Пьера де Кубертена, размывались некогда священные принципы спорта».

Заявив, что отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады-2022 стало «верхом цинизма», Путин сказал:

«Пострадали не просто ни в чём не повинные атлеты, а именно паралимпийцы — люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы».

Глава государства подчеркнул, что для России «верность идеалам спорта и олимпизма всегда была и остаётся незыблемой», поэтому страна «не будет мириться с лишением атлетов и их наставников главного праздника», к которому спортсмены долго готовились.

В России было решено организовать свои соревнования, «открытые, для паралимпийцев из разных стран мира, для признанных лидеров и дебютантов, для всех, кому по-настоящему дорог спорт и его ценности».

Владимир Путин «Уверен, здесь, в Ханты-Мансийске, вы докажете, что вы лучшие, самые сильные, мужественные и талантливые. Мы гордимся вами!»

Президент пожелал участником соревнований успехов и ярких побед.