Магнитогорск, Челябинская область, 18 марта, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В Экопарке на территории Магнитогорска Челябинской области 18 марта прошёл грандиозный флешмоб по случаю восьмилетия «Крымской весны». Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Wanwa Российский триколор

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Участниками акции стали представители «Национально-освободительного движения», «Волонтёров Победы», «Союза Афганцев» и других общественных организаций. Перед ними выступили артисты Магнитогорского концертного объединения. А затем участники флешмоба выстроились d российский триколор, заключённый в фигуру сердца. Как отмечает лидер местного отделения «Волонтёров Победы» Ильяс Ильясов, это означает любовь и поддержку нашей Родины.

Мероприятие посетили порядка 2500 горожан. Как сообщало ИА REGNUM, восьмилетие Крымской весны 18 марта отмечают в разных городах России.