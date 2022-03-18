Стокгольм, 18 марта, 2022, 18:29 — ИА Регнум. За полгода до выборов партия «Либералов», согласно многочисленным опросам общественного мнения, до сих пор находится ниже четырехпроцентного барьера для допуска к распределению мандатов в риксдаге. Однако лидер партии Нямко Сабуни не унывает и надеется, что ситуация скоро изменится. Об этом она рассказала в студии SVT 18 марта.

Liberalerna.se Нямко Сабуни

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Низкий рейтинг партии Нямко объясняет последними событиями на территории Украины. По ее словам, сейчас шведских избирателе не так интересуют «внутриполитические проблемы».

«То, что сейчас происходит в Украине, важнее всего остального. Но так как мы приближаемся к сентябрьским выборам, я убеждена, что все изменится», — заявила политик.

19 марта, пишут журналисты, Сабуни и члены партии «Либералов» соберутся на партийном съезде, где будет обозначена предвыборная платформа.