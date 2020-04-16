Благовещенск, , 05:48 — REGNUM В Приамурье подтверждены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло девяти человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Заразившиеся коронавирусом, а также люди, с ними контактировавшие, помещены в медицинские учреждения.

«Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевшие — члены одной семьи, один из которых накануне заболевания посещал другой регион России. Заболевшие получают необходимое лечение в стационарных условиях с соблюдением всех требований биологической безопасности. Состояние удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье количество случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 40.