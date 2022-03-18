Астрахань, 18 марта, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В Астрахани 18 марта прошел праздничный концерт «Россия-Крым-Донбасс» в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Астраханской области В Астрахани 18 марта прошел праздничный концерт «Россия-Крым-Донбасс»

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«18 марта 2014 года Крым вернулся в родную российскую гавань. Спустя 8 лет, в этот день, мы обязаны выйти на улицы наших городов, чтобы своим единством предотвратить ядерную и бактериологическую угрозу с территории Украины и сохранить национальную безопасность нашей страны и наших жителей.

Только объединившись все вместе, мы сможем противостоять беспрецедентному внешнему давлению на Россию», — написал губернатор Игорь Бабушкин, анонсируя концерт.