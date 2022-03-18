Курск, 18 марта, 2022, 17:40 — ИА Регнум. На Театральной площади Курска 18 марта состоялся патриотический митинг, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации Курской области Патриотический митинг на Театральной площади Курска 18 марта

С памятной датой участников мероприятия поздравил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Восемь лет назад, как сказал наш президент, Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. За это время сделано многое. Сегодня полуостров — это совершенно другой край. Всё отремонтировали, построили новую качественную инфраструктуру, — отметил глава региона. — Сейчас сложный период, но мы, как и тогда, вместе с жителями Юго-Востока Украины, всей Россией переживаем за судьбы и события, которые вершатся в эти дни. Мы уверены, что правда восторжествует», — заявил Старовойт.