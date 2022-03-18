Красногорск, 18 марта, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье снизился на 2,1%. Об этом 18 марта сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 18 марта этот показатель составляет 49%. Неделей ранее, 11 марта, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на территории Подмосковья был зафиксирован на уровне 51,1%.

Согласно официальной информации, всего с начала пандемии на территории региона прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 5 271 524 человека. Полный курс вакцинации прошли 5 116 742 гражданина.