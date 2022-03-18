В Саранске на митинг в честь воссоединения Крыма с РФ пришли 4 тыс. человек
Саранск, 18 марта, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Саранске прошли праздничные мероприятия, посвящённые восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Главным событием стал масштабный интерактивный проекта «Мордовия. Весна — 2022», сообщается на официальном портале органов государственной власти Мордовии.
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18 марта в Саранске на площади Тысячелетия собрались 4 тыс. жителей и гостей мордовской столицы, которые отметили не только годовщину воссоединения Крыма с Россией, но и пришли поддержать решение президента Владимира Путина о проведении военной специальной операции на Украине.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию по оказанию помощи Донбассу, население которого восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Владимир Путин пояснял, что спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Участников праздника приветствовал глава Мордовии Артём Здунов, напомнив, что в 1941 — 1945 года многонациональный народ победил фашизм и сейчас Россия борется против современного нацизма, возродившегося в отдельных странах. Он также обратил особое внимание на жителей Донбасса, которые эвакуированы в Мордовию — пока их 150.
Праздничные мероприятия закончились гала-концертом деятелей искусств и студенческих творческих коллективов республики. Кроме того, состоялся танцевальный флешмоб, жители совместно исполнили песню «Катюша».
В рамках проекта «Мордовия. Весна — 2022» праздничные мероприятия также прошли в районах республики.
Как сообщало ИА REGNUM, воссоединению Крыма с Россией в 2014 году предшествовал референдум, где 96% участников поддержали присоединение полуострова к РФ.