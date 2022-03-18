Москва, 18 марта, 2022, 16:55 — ИА Регнум. «Нет большей любви как если бы кто-то душу отдал за друзей своих», цитируя Евангелие, заявил 18 марта президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Об этом российский лидер заявил на митинге-концерте «Крымская весна» в московском спорткомплексе «Лужники», рассказывая о цели военной операции России по денацификации Украины и защите народа Донбасса.

«И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции», — сказал Владимир Путин и был вынужден сделать паузу, пережидая ответную реакцию собравшихся людей.

Мероприятие посвящено восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, по данным МВД РФ, в нем участвуют свыше 200 тыс. человек.