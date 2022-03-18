Тамбов, 18 марта, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 50 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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18 марта выявлено 276 новых случая заражения коронавирусом — на семь меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 108 тыс. 242 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 100 тыс. 513 пациентов, в том числе 761 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2304 человека. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.