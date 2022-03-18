Нью-Йорк, США, 18 марта, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Общее количество беженцев с территории Украины преодолело отметку в 3,2 млн человек, из которых около 185 тыс. прибыли в Россию, сообщила 18 марта на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По её словам, все эти люди покинули территорию Украины с 24 февраля.

«Последние подсчёты показывают 3,27 миллиона беженцев. Это люди, которые покинули Украину с 24 февраля», — сказала Манту.

Из этого числа в Россию прибыли 184 563 человека, ещё около двух млн. беженцев перебрались в Польшу.

Кроме того, отмечено, что из общего числа беженцев с Украины 162 тыс. — граждане других государств.

Напомним, с 24 февраля Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.