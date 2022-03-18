Казань, 18 марта, 2022, 16:07 — ИА Регнум. После принятия решения на федеральном уровне в Татарии отменят оставшиеся антиковидные ограничения. Об этом 18 марта сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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В последние две недели в республике снизились темпы заболеваемости COVID-19. Ситуация в больницах стабильна. Также фиксируется снижение количества случаев заражения респираторными вирусными заболеваниями.

«Если количество случаев заражений коронавирусной инфекцией будет снижаться, то в ближайшее время можно ожидать послаблений», — уточнила Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии уже отменили систему QR-кодов в общественном транспорте и обязательную вакцинацию от COVID-19.

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