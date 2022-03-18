Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Петербургский чиновник Андрей Бондарчук, который 18 марта официально покинул пост председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению в правительстве Санкт-Петербурга, возглавит компанию «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Об этом 18 марта информирует издание «47news».

Vk.com/bondarchukspb Андрей Бондарчук, «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 18 марта стало известно о том, что 44-летний Бондарчук, который руководил комитетом по энергетике с января 2013 года, ушел в отставку. По распоряжению губернатора Александра Беглова, с 21 марта обязанности главы этого комитета будет исполнять заместитель председателя Светлана Мельникова.

«Первым рабочим днем Бондарчука на новом месте станет понедельник 21 марта», — говорится в сообщении СМИ.

Отметим, ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» является крупнейшим поставщиком природного газа в Северо-Западном федеральном округе с годовой реализацией более 20 миллиардов кубических метров газа. На сегодняшний день компания работает в четырех регионах: в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Республике Карелия.