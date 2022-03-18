Тамбов, 18 марта, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Тамбове в митинге-концерте в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией приняли участие почти 15 тыс. человек. На празднике объявили о создании нового общественного движения. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики администрации Тамбовской области.

Tambov.gov.ru Празднование восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией в Тамбове

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Тамбовская область вместе со всей страной отмечает «Крымскую весну». Во всех городах и районах области регионе проходят различные акции и мероприятия. Центральным событием 18 марта стал концерт у ледового дворца спорта «Кристалл», который прошёл под девизом «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!». В нём приняли участие порядка 15 тыс. человек.

Поздравил тамбовчан с праздником врио главы Тамбовской области Максим Егоров.

«Мы собрались сегодня, чтобы сказать: мы едины в своей поддержке армии великой России. Россия, как мы знаем из истории — страна, больше всех в мире пострадавшая от войн, включая самую страшную войну с нацизмом, Великую Отечественную войну. Россия — страна, которая всегда выступает за мир, которая не хочет воевать. Но именно потому, что русские люди не хотят воевать и ценят мир, они знают, что бывает такое время, когда надо взяться за оружие, чтобы защитить свою Родину», — сказал Максим Егоров.

Также руководитель Тамбовской области отметил, что решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине было вынужденным и своевременным: нужно было остановить ядерную и бактериологическую угрозу, созданную нацистами и для народа Украины, и для Донбасса, и для России, и для всего мира.

По словам Максима Егорова, в настоящее время власть уделяет особое внимание сохранению социально-экономической стабильности и качества жизни населения Тамбовщины. В условиях санкционного давления в дополнение к федеральным мерам поддержки бизнеса введены и региональные — они касаются льготных займов и государственных субсидий. Данные мероприятия направлены на поддержку предприятий и сохранение рабочих мест.

В то же время руководитель Тамбовщины не раз подчёркивал, для развития области необходима общественная инициатива: люди на местах лучше знают и проблемы городов и районов, а также возможные «точки роста». Этот призыв подхватили: в частности, председатель Общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков на митинге объявил о создании общественного движения «Тамбовская земля», которое будет «нацелено на выявление базовых интересов жителей Тамбовской области, обеспечение развития»:

«Застарелые, копившиеся годами проблемы должны быть наконец-то решены, без этого невозможно двигаться вперёд».

Максим Егоров поддержал общественную инициативу, отметив, что готов к сотрудничеству и рассмотрению любых конструктивных предложений.

В конце официальной части мероприятия собравшиеся исполнили гимн России. В ходе концертной программы местные творческие коллективы исполнили популярные песни разных лет.

Как сообщало ИА REGNUM, воссоединению Крыма с Россией в 2014 году предшествовал референдум, где 96% участников поддержали присоединение полуострова к РФ. 18 марта 2014 года подписан договор о вхождении Крыма в состав России.