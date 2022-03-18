Варшава, 18 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Основными странами, выступающими против блокады российских и белорусских автоперевозчиков являются Германия, Франция и Австрия. Об этом в эфире польского телевидения TVP заявил заместитель министра иностранных дел ПольшиПётр Вавжик.

(сс) falco Фура

«Основными странами, которые выступают против блокады белорусских и российских ТИРов, являются Германия и Франция, а также Австрия», — передаёт слова дипломата «Польское радио».

Присутствующая в студии представитель оппозиционной леволиберальной партии «Гражданская платформа» Марта Вцисло заявила, что российские и белорусские грузовые автомобили, следующие через Польшу, перевозят грузы для российской армии. «Украинцы ждут от нашей страны блокирования сотен ТИРов, которые стоят на границе с Белоруссией и снабжают фронт русских», — сказала она.

Оппозиционный политик призвала «остановить этот теоретически гуманитарный конвой, потому что мы практически не знаем, что в нем». «Это происходит в нашей стране, и это мы можем сделать», — заявила она.

На это Пётр Вавжик ответил, что «каждый ТИР, который пересекает польскую границу на восток или въезжает оттуда в Польшу, тщательно проверяется на содержимое». «Не по документам, а просто вскрывается и проверяется», — подчеркнул он.

«Мы являемся членом Европейского Союза и в первую очередь западноевропейские компании имеют свои торговые контакты с компаниями из Российской Федерации и Белоруссии … Мы, как член ЕС, обязаны дать им возможность торговать с этими странами. Если будет принято решение ЕС о том, что товарооборот должен быть приостановлен, мы готовы в любой момент ввести его в действие», — заявил замминистра.

Марта Вцисло обвинила Венгрию в том, что она не поддерживает санкции против России. «Блокаду со стороны стран Евросоюза саботирует Венгрия, которая абсолютно не хочет вводить какие-либо дополнительные санкции против России», — сказала она.

Пётр Вавжик опроверг это заявление оппозиционного политика. «Вы сказали то, что не имеет никакого отношения к фактам. Основными странами, которые выступают против [блокады России], являются Германия и Франция, а также страны, которые немного южнее нас, как, например, Австрия. Венгрия на этот счет не высказывается негативно. Они говорят, что если будет такое решение других стран, то они к этому присоединятся», — сказал он.