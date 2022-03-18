Пятигорск, Ставропольский край, 18 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В городе-курорте Пятигорске 18 марта состоялись масштабные мероприятия, посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. На главной площади города собрались тысячи жителей и гостей курорта, чтобы отметить восьмую годовщину Крымской весны и выразить поддержку жителям Донбасса.

Администрация г. Пятигорска «Россия. Крым. Донбасс» — акция в Пятигорске

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В программе концерта «Россия. Крым. Донбасс» выступили ансамбли «Хуторок» и «Золотое Руно», коллективы и солисты городских учреждений культуры и военный оркестр штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ. Всем зрителям волонтеры раздавали наклейки с символикой поддержки спецоперации по защите Донбасса — «КавказZаНаших», сообщили в пресс-службе администрации Пятигорска.

В честь событий восьмилетней давности на Ставрополье организованы акции поддержки и праздничный марафон «Крымская весна на Своём ТВ» с демонстрацией документальных фильмов и трансляцией концертов на Александровской площади Ставрополя, а также у стен Государственного совета Республики Крым.

С обращением по поводу восьмилетия значимых для Крыма, Севастополя и России событий 2014 года выступил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он отметил, что каждая годовщина «Крымской весны» «наполняет чувством гордости за Отечество сердце каждого из нас».

«Воссоединение с Крымом стало решающим шагом в деле защиты говорящих на русском языке жителей полуострова после государственного переворота на Украине. А сегодня Россия защищает от притеснений мирных граждан республик Донбасса. Мы своих не бросаем! И нынешняя дата напоминает о том, что вместе мы непобедимы», — заявил Владимиров.