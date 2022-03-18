Тбилиси, 18 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Заместителем главы контрразведки Украины стал бывший замминистра внутренних дел Грузии Гия Лордкипанидзе, который на своей родине проходит обвиняемым по делу экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом 18 марта сообщил журналистам председатель парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грузия

Лордкипанидзе обвиняют в организации груза с молочными продуктами, в котором Саакашвили тайно ввезли на теорию Грузии.

«Ясно, что должностными лицами назначаются люди, являющиеся такими соратниками Михаила Саакашвили, которые вместе с ним фигурируют в конкретных уголовных делах», — сказал Мдинарадзе.

Он заявил, что, несмотря на это Тбилиси продолжит выражать поддержку киевскому режиму. При этом Мдинарадзе заявил, что в таком назначении есть некоторая «неловкость».

Напомним, одно из уголовных обвинений в адрес Саакашвили связано с его возвращением в Грузию в обход пограничных пунктов. Его задержали 1 октября 2021 года, с тех пор бывший президент находится в заключении.