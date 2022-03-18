Самара, 18 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. 700 млн рублей намерены направить Самарской области из средств федерального бюджета на поддержку занятости граждан, находящихся под риском увольнения. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Александр Торопов Ярославская служба занятости

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Сообщается, что выделенные деньги намерены направить на организацию временных рабочих мест для жителей, которые могут остаться без работы. Кроме этого, средства из федерального бюджета направят на организацию оплачиваемых общественных работ для лиц, зарегистрированных в службе занятости.

Отмечается, что денежные средства намерены также направить на дополнительное профессиональное обучение работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения.

Всего мерами поддержки чиновники планируют охватить не менее 12 тысяч человек. По мере расходования выделенных средств из федерального бюджета планируется выделение второго транша.

Сообщается, всего на эти цели правительство России намерено направить регионам 40 миллиардов рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области предприятия легкой промышленности продолжают развиваться, несмотря на санкции.