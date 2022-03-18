Салехард, 18 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. На Ямале стартовал автопробег «Салехард — Ноябрьск», посвящённый восьмой годовщине возвращения Крыма в состав России и поддержке спецоперации российских войск на Украине.

Vk.com/onf89 Перед стартом автопробега. Цитата из видео, опубликованного в группе «ОНФ на Ямале» в социальной сети «ВКонтакте»

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

«Задача автопробега — поддержать морально наших ребят, которые сейчас задействованы в спецоперации на Украине. Показать, что мы поддерживаем решение нашего президента, поддерживаем наши войска. Мы очень ждём и надеемся, что скоро всё закончится и все ребята вернутся домой», — заявил участник боевых действий, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Иван Новицкий.

Колонна из сорока автомобилей пройдёт через города Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко и Ноябрьск.

В каждом городе участники пробега возложат цветы к Вечному огню и будут передавать флаг с гербами России, Крыма, ЛНР и ДНР новым участникам акции из других муниципальных образований.